Immigration : l'appel à l'aide de Rabat

Rabat acculée par le repositionnement des passeurs de migrants appelle à l’aide.

C’est un signal fort que le Maroc a émis à l’endroit de ses partenaires de l’Europe. En effet, depuis la fermeture progressive des routes orientale et centrale via la Libye et l’Italie, le royaume marocain ressent une forte pression migratoire.

Cet appel aux partenaires vise à lutter efficacement contre les réseaux de trafic dans le pays et dans la méditerranée.

“Aujourd’hui ce nouveau phénomène émergent de ‘Go Fast’ illustre bien que le Maroc est seul dans cette lutte, et c’est pour cela que nous appelons à ce que nos partenaires viennent un peu dans le cadre de la responsabilité partagée, et mettre un peu et s’associer à cet effort pour qu’on lutte efficacement contre les réseaux de trafic “ a expliqué Khalid Zerouali, préfet en charge de l’immigration et de la surveillance des frontières.

Depuis le début de l’année, plus de 80 réseaux ont été démantelés dont 23 pour le seul mois d’août selon les autorités marocaines. Un chiffre qui illustre le “repositionnement géographique des passeurs” vers le nord du Maroc.