Football : l'UEFA annonce le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage

L’UEFA a confirmé jeudi le recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage en Ligue des champions la saison prochaine. L’organisme européen de football prévoit en outre l’utilisation de ce système lors de l’Euro 2020.

Le comité exécutif de l’UEFA a convenu que le système VAR serait utilisé lors du dernier tour de qualification, de la phase de groupes et des éliminatoires de la Ligue des champions de la saison prochaine.

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avait déjà annoncé au cours d’un événement à Monaco le mois passé les intentions de son organisation d’utiliser ledit système dès la saison prochaine.

Outre l’Euro 2020, l’assistance vidéo à l’arbitrage sera également utilisée lors de la saison 2020-2021 de la Ligue Europa, à l‘édition 2019 de la Super Coupe de l’UEFA et en finale de la Ligue des Nations de l’UEFA 2021.

Cette technologie d’assistance des arbitres, utilisée aussi dans quatre des cinq grands championnats du continent (l’Italie et l’Allemagne l’an dernier, la France et l’Espagne depuis cette saison), permet de corriger d‘éventuelles erreurs d’arbitrages dans quatre cas de figure: après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct ou en cas d’erreur sur l’identité d’un joueur averti ou exclu.