Éthiopie : une hausse de la croissance attendue

Le Fonds Monétaire International a dévoilé mercredi les résultats de l‘évaluation de l‘économie éthiopienne après son passage cette semaine à Addis-Abeba.

L’instance financière a annoncé une économie éthiopienne qui pourrait croître jusqu‘à 8,5 % entre juillet 2018 et juin 2019. Cette courbe croissante est due au fait que le pays bénéficie de l’atténuation de l’incertitude des investisseurs et d’une amélioration des investissements externes et internes.

L’accord de paix signé entre l’Ethiopie et l’Erythrée est d’un apport pour le champion économique africain. Cette décision est la dernière d’une série de réformes annoncées par Abiy Ahmed, le Premier ministre. Après avoir levé l‘état d’urgence, autorisé le retour d’internet , il a mis fin au conflit avec le voisin érythréen.

L‘économie éthiopienne a tout de même connu une contraction alors que les tensions sur la dette et les pénuries de devises continuent de se faire ressentir.

Lundi, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré au FMI que le maintien des gains économiques de son pays était sa principale priorité.