Somalie : la banque mondiale octroie 80 millions $

La Banque mondiale a approuvé l’octroi de 80 millions de dollars de prêts à la Somalie pour financer les réformes des finances publiques. C’est le premier décaissement en 30 ans du gouvernement d’un pays déchiré par la guerre civile.

Dans les détails, le conseil d’administration a approuvé un financement de 60 millions de dollars pour le projet de financement des coûts récurrents et de réforme et de 20 millions de dollars , pour le projet de renforcement des capacités en recettes et gestion des finances publiques.

La banque a déclaré qu’elle travaillera également avec le gouvernement de Mogadiscio pour améliorer les services tels que l’éducation et la santé, l’accès à l’eau potable, l’énergie et la finance pour ses citoyens – dans le cadre d’un programme appelé Country Partnership Framework.

L’économie somalienne devrait connaître une croissance annuelle moyenne , comprise entre 3,5% et 4,5% de 2019 à 2022.