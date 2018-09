La cuisine, selon un chef sud-africain

Dans son restaurant de Johannesbourg, en Afrique du Sud, Sifiso Ntuli revisite plusieurs plats africains.

Une diversité culinaire qu’Ntuli tire de son expérience. Né à Mpumalanga, il fait ses premiers pas en cuisine juste après son retour d’exil à la fin de l’Apartheid. Dans son restaurant, au-delà des mets, c’est une transmission de culture que valorise ce chef cuisinier sud-africain.

“La façon dont Sifiso rend le plat, c’est plutôt cool, on le rend plus branché, attends on mise sur le goût , par exemple, mon slogan ici, on fait ne fait pas de la merde, on fait des plats qui ont du goût, on ne fait pas juste bouillir des trucs” explique t-il.

Des tripes, de la tête de mouton ou encore des pains plats, tous ses plats reçoivent ici une touche d’originalité : manger des bons plats, mais aussi dans un décor assez significatif. La salle du restaurant est couverte d’anciens titres de journaux, et d’ornements vintage.

“Comment pouvons-nous commencer une discussion, je pense que, personnelement la nourriture donne souvent le ton, c’est un lieu pour discuter “soutient Sifiso.

En rendant sa cuisine, son espace social et ses conversations sur l’histoire accessibles et désirables à tous les clients, Ntuli, compte ainsi briser les barrières culturelles.

“C’est l’un de ces espaces de Johannesburg où les choses changent, où des choses évoluent et c’est aussi vrai que c’est un espace noir et parce que la plupart des espaces où vous allez sont… Vous savez, blancs et réservés, conservateurs. Ils font des choses conservatrices, des choses qui, vous le savez appartient à l’histoire ancienne” explique un client.

Des clients de différentes origines se retrouvent dans ce restaurant situé à Brixton, un lieu symbolique. C’est en fait une banlieue qui était peuplée par la classe ouvrière de Johannesburg pendant l’apartheid. C’est aujourd’hui un lieu historique ou riche et pauvre se rencontrent.