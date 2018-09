Financer l'industrialisation en Afrique centrale [Business Africa]

Au menu cette semaine sur Business Africa, comment financer l’industrialisation en Afrique Centrale.

Les économies africaines doivent s’industrialiser pleinement pour survivre. Les experts en ont récemment discuté à la 34e session du Comité intergouvernemental d’experts (CIE) au Tchad. Ils ont constaté que l’industrialisation en Afrique centrale exige des visions claires, des institutions solides et un environnement macro-économique sain.

Le prix du pétrole brut a atteint son plus haut niveau en quatre ans mardi, sous l’effet des sanctions américaines imminentes contre les exportations iraniennes de brut et de la réticence apparente de l’OPEP et de la Russie à augmenter leur production pour compenser l’impact potentiel sur l’offre mondiale.

Explications avec Constantin Taty, analyse économique.