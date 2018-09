Mondial féminin de basket : le Sénégal et le Nigeria entament bien la course

Le sursaut de l’Afrique. Pourrait-on ainsi qualifier les débuts du Sénégal et du Nigeria au Mondial de basketball féminin qui se déroule actuellement à Tenerife, en Espagne. Les deux équipes se sont assuré la victoire, permettant au continent d’entrer de plain-pied dans la compétition.

Le Nigeria écrit son histoire dans le Mondial féminin de basketball. Après une défaite face à l’Australie samedi, les D’Tigeress se sont payées dimanche la Turquie (74-68), s’arrachant ainsi la première victoire d’une équipe nigériane dans cette compétition. La victoire est d’autant plus symbolique que les Turques font partie du gratin du basket européen. En 2017, elle avait en effet décroché une cinquième place à l’Eurobasket, puis une place de demi-finalistes et quatrièmes en 2014.

We have done it!!!!!



First World Cup win



Congratulations pic.twitter.com/zkqoDSZsaq — #DTigress (@DtigressNG) 23 septembre 2018

Bien avant les Nigérianes, le même dimanche, ce sont les Lionnes du Sénégal qui s’arrachaient une victoire déterminante face à la Lettonie (70-69). La première victoire des Lionnes depuis 65 ans à cette étape de la compétition. “Un moment historique, oui, soit disant. C’est vrai que les nations africaines ne sont pas attendues à ce niveau-là. Ça fait plaisir, car on a fait une super prestation hier (samedi, Ndlr) contre les Américaines et on a prouvé aujourd’hui (dimanche, Ndlr) que le match d’hier n’était pas un hasard, de la chance, mais qu’on était au rendez-vous et qu’on avait le niveau pour jouer ce mondial”, a souligné la meneuse des Lionnes, Bintou Dieme.

Le Sénégal a désormais de bonnes chances de sortir de la phase de poule, ce qui serait inédit pour l’Afrique. L‘équipe doit encore affronter la Chine pour son dernier match, tandis que le Nigeria doit se confronter à l’Argentine.