Trophées FIFA 2018 : Modric déboulonne Messi et Ronaldo, Salah auteur du plus beau but

Les rideaux viennent de tomber sur les trophées 2018 qui ont eu lieu ce lundi 24 septembre à Londres. Luka Modric sacré meilleur joueur FIFA de l’année 2018 damant ainsi le pion à Ronaldo et Messi. Tandis que Mohamed Salah a remporté le prix Puskas récompensant le plus beau but

Mis à jour 20h 30 GMT

Une moisson fructueuse pour Luka Modric. Vice-champion du monde avec sa sélection nationale en juin dernier et champion d’Europe avec le Real Madrid, le Croate a décroché ce lundi 24 septembre à Londres le prix de joueur FIFA de l’année 2018.

Une distinction qui intervient après celle de meilleur joueur de la Coupe du monde et meilleur joueur de l’UEFA 2017-18 obtenue récemment. Habitués de ces distinctions, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont sortis bredouille de cette édition des Trophées FIFA.

Ils n’ont même pas décroché le prix Puskas du meilleur but. Il a plutôt été obtenu par Mohamed Salah.

L‘Égyptien doit cette distinction à son but marqué en championnat contre Everton en janvier dernier. Servi au dos, l‘égyptien s‘était retourné avant de loger le ballon au fond des filets adverses. Pour la FIFA, c’est le plus beau but de la saison.

Salah vient de prendre le dessus sur neuf autres nominés. Parmi eux, Cristiano Ronaldo (face à la Juventus, finale de Ligue des Champions), Mohamed Salah (face à Everton, Premier League), Lionel Messi (face au Nigeria, Coupe du Monde), Benjamin Pavard (face à l’Argentine, Coupe du Monde), Riley McGree (face à Melbourne) et Giorgian de Arrascaeta (face au Club América).

Le Prix Puskás de la FIFA est un prix créé le 20 octobre 2009 à la demande de Sepp Blatter, président de l’époque, afin de récompenser le joueur, homme ou femme, qui a atteint l’objectif le plus esthétique l’année.

D’autres distinctions :

Didier Deschamps, meilleur sélectionneur

Thibaut Courtois, meilleur gardien

Reynald Pedros, meilleur coach du football féminin

Kylian Mbappe, meilleur jeune joueur

Les Péruviens, meilleurs supporters

Lennart Thy, prix prix du fair-play

Marta, meilleure joueuse football féminin