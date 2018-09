Football- Cameroun : le capitaine Benjamin Moukandjo met fin à sa carrière internationale

Capitaine des Lions Indomptables du Cameroun lors de la campagne victorieuse de la CAN 2017, Benjamin Moukandjo a décidé de quitter l‘équipe nationale sur fond de désaccord avec le nouveau coach.

La CAN 2019 prévue au Cameroun pourrait bien se jouer sans Benjamin Moukandjo qui évolue actuellement dans le club chinois de Jiangsu Suning. Celui qui était jusqu‘à très récemment encore le capitaine des Lions Indomptables a décidé de prendre sa retraite internationale.

Une décision dont il aurait voulu se passer, mais les rapports avec le nouveau coach de la sélection nationale, Clarence Seedorf, l’y ont visiblement forcé. “J’ai pris connaissance de ma non-sélection dans la première liste de joueurs appelés pour la campagne préparatoire des Lions indomptables à la CAN 2019 et des déclarations du sélectionneur national, M. Clarence Seedorf. Je trouve cette démarche inélégante et injuste à mon égard”, écrit l’attaquant dans un communiqué de presse.

Début, Benjamin Moukandjo a été mis à l‘écart dans la première liste du sélectionneur néerlandais contre les Comores, qui estimait que le Championnat chinois était insuffisamment compétitif et en inadéquation avec la sélection nationale. Le même sort a été réservé à Christian Bassog, meilleur joueur de la CAN 2017, et évoluant également en Chine. “Les bons jeunes joueurs n‘évoluent pas en Chine ou en Asie”, avait lâché Seedorf en conférence de presse.

Toutefois, pour Moukandjo, cet argument est fallacieux. Il estime que “[son] niveau réel actuel, ainsi que celui d’autres coéquipiers, auraient dû d’abord être évalués sur le terrain avant toute prise de décision de mise à l‘écart. En toute objectivité.”

Une sortie à laquelle n’a pas encore réagi l’actuel patron du banc camerounais.