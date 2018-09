Basketball - A New York, Kagame s'engage à mobiliser l'Afrique derrière la NBA

En marge de la 73e Assemblée générale des Nations unies qui a débuté ce lundi à New York, aux Etats-Unis, le président rwandais Paul Kagame a participé à un événement scellant le partenariat entre l’Afrique et la National Basketball Association (NBA). Un partenariat qui selon l’actuel président en exercice de l’Union africaine est une opportunité pour les jeunes Africains en termes de sport et d‘éducation.

“En NBA, il y a eu beaucoup d’Africains, mais il y en a beaucoup d’autres qui peuvent se qualifier pour y être. Il ne s’agit pas seulement de jouer au basketball, cela les expose également à de nombreuses opportunités, y compris l’éducation et bien d’autres”, a déclaré Kagame.

VIDEO: “In the NBA there have been many Africans but there are many more who can qualify to be there. It is not just playing basketball, it exposes them to many opportunities, including education and many others.” President Kagame | NBA Reception | New York, 23 September 2018 pic.twitter.com/i8sAEtDKbK