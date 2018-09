Japon-Sénégal : soutenir les petits horticuleurs

Marché de Notto, dans la zone de Niayes, à 70 kilomètres de Dakar, un des principaux points de vente en gros de la production horticole au Sénégal. Des fruits et légumes vendus ici prennent non seulement la direction de plusieurs villes du pays, mais sont aussi destinés à l’export.

“ A part un peu l’arachide qui est une culture de rente, une culture industrielle, tous les produits exportés sont des produits horticoles, Ce sont des fruits et légumes. Pour vous donner un exemple, on en était en 2012 à 56 000 tonnes aujourd’hui on a atteint 106 200 tonnes’‘, explique Diuof Coumba, directeur national de l’horticulture.

Derrière ce dynamisme vanté par les autorités sénégalaises, se cachent des contraintes auxquelles se heurte la filière : faible productivité, insuffisance d’infrastructures de stockage et de conservation, difficultés d’accès aux crédits et autres problèmes de commercialisation. Les petits exploitants par exemple peinent souvent à écouler leurs productions alors qu’ils représentent 85 % de l’ensemble des producteurs horticoles du pays.

‘‘Pour tenter d’inverser la tendance, l’agence japonaise de coopération internationale leur propose d’anticiper la vente de leur recolte. L’idée consiste à produire en tenant compte des besoins exprimés en amant par les acheteurs. C’est le principe de l’agriculture orientée vers le marché. L’initiative tourne autour du concept, ‘‘cultiver pour vendre’‘ qui se démarque du principe ‘‘cultiver et vendre’‘, appliqué traditionnellment ici au Sénégal.

C’est l’approche SHEP, ou projet de renforcement des capacités de petits producteurs horticoles. Lancé en février 2017, le programme vise l’autonomisation de ces agriculteurs ainsi que l’amélioration de leurs revenus. Il propose entre autres, des solutions techniques adaptées à la situation de ces petits exploitants, tout en les invitant à travailler avec différents partenaires dont des établissements de crédit, des acheteurs et fournisseurs. L‘âme du projet demeure cependant, la lutte contre le déficit d’informations liées au marché.

‘’ Quelles sont les productions demandées par les consommateurs, par exemple, pomme de terre, carottes, oignons. A quelle période, à quel prix, et à quelle quantité? Si le producteur à des réponses à tous ces éléments, il pourra faire une planification pour essayer de répondre à ces préoccupations des commerçants et des consommateurs’‘, souligne Momodou Kebe, coordonnateur technique du projet.

Depuis son lancement, l’initiative japonaise a déjà touché 120 personnes. Trente d’entre elles travaillent dans cette exploitation située à Mboro Total dans la région de Thies. Des cultivateurs qui se sont approprié la nouvelle approche sans trop se faire prier.

‘’.Grâce au projet SHEP, nous avons des informations sur le prix de vente de nos produits. Nous ne pouvons plus être induits en erreur par certains commerçants Aujourd’hui nous vendons nos produits avant leur récolte. Alors qu’hier, ils périssaient souvent dans nos champs. Et nous étions parfois condamnés à les vendre à vil prix.’‘, Mbene Fall, agricultrice basée à Mboro Total.

‘

Après la région de Thies, le projet est attendu dans d’autres villes de la zone de Niayes. Une simple question de temps, rassurent ses responsables.

‘’ Nous allons installer l’approche SHEP à Lougar, saint Louis, Thies et Dakar. Mais notre objectif est de l‘étendre dans tout le Sénégal en collaboration avec madame KUmiko et le ministère sénégalais de l’agriculture par le biais de l’agence Ancar.’‘, rassure Yoshio Fukai, le chef de projet Shep.

Le programme s’est fixé comme challenge, former 2185 producteurs d’ici à 2022.

‘‘Le Sénégal n’est pas le seul pays du continent couvert par le projet shep. 23 autres pays sont aussi concernés par cette initiative japonaise avec à la clé, des résultats jugés probants.’‘

‘’ Déjà au niveau du Sénégal vous avez vu les résultats et le changement de comportement. Au niveau du Niger, aussi, nous avons déjà rencontré des groupements de producteurs qui ont pu augmenter leurs revenus à travers des informations qu’ils ont pu recueillir et le renforcement des capacités grâce aux activités du SHEP’‘, a déclaré Kumiko Takekoshi, coordonnatrice sous-régional.

Peut-être, d’autres Etats rejoindront-ils sous peu ce projet lancé pour la premièrre fois enAfrique au Kenya en 2006.