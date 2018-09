La Côte d'Ivoire se convertit au commerce équitable

En Côte d’Ivoire la production de cacao certifié, labellisée commerce équitable, connait un développement rapide.

Dans la région, d’Adzopé, à 100 km à l’est d’Abidjan, les primes accordées, en plus du prix conventionnel fixé, aux producteurs de cacao équitable ont permis d’améliorer des conditions sociales

“Depuis que nous sommes inscrits dans le commerce équitable, on a pris les bonnes pratiques agricoles. Et aujourd’hui non seulement, la production, moi ma production qui étaient de 300 kilos par hectare dans l’année est montée à une tonne à l’hectare. Et donc moi personnellement ça a changé ma vie” soutient Robert Yao N’Guettia, producteur de cacao

Pour obtenir le label, la production doit respecter des normes environnementales (pesticides réglementés), assurer un revenu décent aux agriculteurs et interdire tout travail des enfants.

Le commerce équitable, qui insiste sur la traçabilité et la qualité du produit, est très apprécié des consommateurs européens et américains, qui sont prêts à payer plus chère la tablette de chocolat certifié.

En 2004, une seule organisation ivoirienne bénéficiait du précieux label. Aujourd’hui, près de 200 coopératives, rassemblant plus de 120.000 producteurs sont certifiées. Et les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 150.000 tonnes en 2017.

L’“or brun” représente 10% du PIB ivoirien, 40% des recettes d’exportation, ainsi que des revenus directs et indirects pour près de 5 millions de personnes, sur les 23 millions d’Ivoiriens.