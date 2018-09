Christ wamba, un migrant congolais basketteur en Grèce

L’histoire de la vie et le talent de Christ Wamba suscitent de l’intérêt.

Ce jeune homme de 18 ans qui vit en grèce se souvient encore de la pauvreté dans son Congo natal où l’estomac vide, il est resté accroché à sa passion pour le basket ball, jouant sans chaussures à s’ecorcher les pieds.

En 2015, il quitte son pays avec un ballon de basket, empruntant la route périlleuse de nombreux migrants qui tentent de rejoindre l’Europe, traversant la mer Égée de la Turquie à la Grèce dans une embarcation périlleuse.

Il est réperé dans un camp de réfugiés. Le jeune homme postule pour le club grec Aris de Thessalonique. L’entraîneur-chef Vangelis Angelou est surpris de l’arsenal de compétences de Wamba, ainsi que de ses traits de caractère et le prend sous son aile.

“Au camp de réfugié vous ne pouvez pas sortir. Pendant les trois mois que j‘étais dans le camp, je m’entrainais seul, je courais tout le temps, je n’avais rien à faire. Et lorsqu’ils m’ont donné la permission avec une carte pour me permettre de sortir et marcher dans la ville, j’allais au terrain au terrain de basket ball et tout est parti” explique Christ Wamba.

Christ Wamba a créé son profil sur le réseau de basket-ball Athlenda qui réunit des professionnels du basket-ball de toute la planète avec l’ambition de jouer un jour en NBA.