Burkina Faso : les motos dont désormais interdites de nuit

C’est une décision consécutive aux attaques jihadistes récurrentes dans cette zone du pays.

La circulation nocturne des engins à deux et trois roues est désormais interdite dans l’Est du Burkina Faso.

La nation sahélienne frontalière du Mali et du Niger, est confrontée depuis trois ans à des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières.

Dimanche dernier, neuf civils ont été tués dans une attaque visant deux localités de la région de l’Est. Les assaillants se déplaçaient à l’aide de motocyclettes.

De nombreuses attaques et explosions d’engins artisanaux (IED) visant les forces de l’ordre se sont produites ces derniers mois dans l’Est.

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a promis le 8 septembre dernier de nouvelles “dispositions sécuritaires” pour “éradiquer le fléau du terrorisme”, après une série d’attaques dans l’Est du pays qui a fait une vingtaine de morts en seulement un mois.