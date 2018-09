Au Malawi, la corruption endémique fait réagit les ONG

La société civile appelle à une réaction des autorités après plusieurs scandales de corruption.

Les organisations de la société civile sous la bannière de la Coalition des défenseurs des droits de l’homme (HRDC) ont organisé une série de manifestations dans quatre villes du Malawi pour exiger une action gouvernementale contre la corruption.

Des centaines de manifestants portant des pancartes sont descendus dans les rues de Lilongwe, Blantyre, Mzuzu et Zomba.

Le journal Nation a partagé sur son site des photos et des vidéos des manifestants à Lilongwe et Blantyre.

Selon le média malawite, les questions soulevées lors des manifestations sont principalement liées à l’incapacité du gouvernement à faire face à l’aggravation de la corruption dans le pays et le vol de 4,2 millions de litres de carburant à Escom – la commission nationale de l’approvisionnement en électricité.

Presidential advisor on civil society Mabvuto Bamusi has arrived at OPC & has told Nation Online that he wants to meet officials who will be receiving the petition. The meeting is underway. pic.twitter.com/bVGprfqbqN