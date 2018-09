Afrique du Sud - Nelson Makamo, l'artiste qui célèbre les femmes

Un vibrant mélange de couleurs, des coups de pinceaux nerveux et rythmés, les oeuvres naturelles et pleines de réalisme de Nelson Makamo, jeune peintre sud-africain de 36 ans ont de quoi ravir le coeur des plus grands amateurs d’art.

Son dernier projet est une série de peintures audacieuses et expressives célébrant les femmes sud-africaines.

Un artiste contemporain dont les portraits, lui ont valu le respect d’un nombre croissant d’amateurs et de critiques d’art. Depuis sa première exposition personnelle en 2014, il s’est donné pour mission de faire résonner la voix des femmes de manière vibrante à travers ses peintures.

le moment est venu pour moi de présenter visuellement, ce que je crois important pour cette génération, afin qu'elle puisse réaliser le rôle des femmes dans ma vie

“Pendant très longtemps j’ai voulu prendre la parole. Donc le moment est venu pour moi de présenter visuellement, ce que je crois important pour cette génération, afin qu’elle puisse réaliser le rôle des femmes dans ma vie, et dans la vie de personnes de mon entourage.”, déclare l’artiste.

Au-delà de l’esthétique, les peintures plongent profondément dans la féminité et ses défis sans fin. Décrire les réalités des femmes sud-africaines est au cœur de ses derniers travaux.

“Les femmes sont toujours représentées comme allant puiser de l’eau dans la rivière, mais j’ai le sentiment que lui, il fait ressortir la beauté de la femme et c’est ce qui me plaît. Leurs combats aussi, on se demande : que traverse cette femme? Et qu’est-ce qui se passait dans son esprit au moment où il peignait?”, s’interroge Kholeka Lwama, amateur d’art.

Makamo a dévoilé certaines de ses toiles lors du salon d’art de Johannesburg, un événement annuel qui constitue l’une des principales attractions du calendrier des arts visuels du continent. Ses œuvres s‘écoulent à un prix moyen de 4000 dollars par peinture.

Pour Hlengiwe Vilakati, fondateur de la galerie d’art Jo Anke : “cela fait une énorme différence quand la discussion sur la valeur des femmes, quand le dialogue est initié par des hommes. Cela a plus de poids, parce que nous vivons dans un monde d’hommes, on ne peut pas le nier. Donc si ce sont eux qui repoussent les limites, qui engagent la conversation, il y aura certainement des changements.”

Nelson Makamo s’est imposé comme une icône de l’art et une source d’inspiration pour les jeunes artistes sud-africains.