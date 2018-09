Tanzanie : plus de 40 morts dans le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria (autorités)

Information de dernière minute, actualisations en cours

Plus de 40 personnes sont mortes jeudi lorsqu’un ferry a chaviré dans le sud du lac Victoria, a annoncé un porte-parole du gouvernement tanzanien à la télévision d’Etat.

“Selon les informations que le président John Magufuli vient de recevoir des autorités locales de Mwanza, le bilan s‘élève maintenant à plus de 40 morts “, a déclaré Gerson Msigwa.

Le ferry Nyerere a fait naufrage avec quelque 400 passagers à bord jeudi après-midi – selon la presse locale – près de l‘île Ukara, dans le sud du plus grand lac d’Afrique, selon un communiqué de l’Agence tanzanienne des services électriques et mécaniques, l’opérateur public du navire.

“Il y avait plus d’une centaine de personnes à bord lorsque le ferry a coulé, il est à craindre qu’un grand nombre d’entre eux aient perdu la vie “, a affirmé George Nyamaha, qui dirige le conseil du district d’Ukerewe, dans la région de Mwanza.

Lucas Magembe, un autre responsable du district de Ukerewe, a déclaré à l’agence Reuters qu’il est fort probable que 200 personnes se soient noyées. Les opérations de sauvetage ont été interrompues jusqu’aux premières heures de vendredi.

Le ferry transportait également des marchandises lorsqu’il a chaviré près du quai. La cause de l’accident n‘était pas immédiatement claire, mais de tels naufrages sont souvent dus à la surcharge des embarcations. Les bilans sont souvent lourds à cause de l’absence de gilets de sauvetage à bord et parce que beaucoup de gens ne savent pas nager.

En 1996, près de 700 personnes avaient trouvé la mort dans le naufrage d’un ferry sur le lac Victoria.