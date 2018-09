Pierre Aubame Yaya nouveau sélectionneur du Gabon

Pierre François Aubame Eyang dit “Yaya”, père du capitaine et star de l‘équipe gabonaise, Pierre Eymeric Aubameyang, est le nouveau sélectionneur des Panthères.

Il remplace José Antonio Camacho renvoyé pour ses mauvais résultats à la tête des panthères. Aubame Yaya sera à ce poste secondé par un autre ancien leader du groupe, Daniel Cousin, tandis que François Amégasse, lui aussi, ex-capitaine, assurera les fonctions de manager général.

Le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), Pierre Alain Mounguengui, qui a dévoilé les noms des nouveaux encadreurs techniques, a déclaré que ce choix est né d’une consultation approfondie avec le ministère gabonais des sports.

Le trio Aubame yaya – Cousin – Amegasse a la lourde mission de qualifier l’équipe nationale pour la prochaine CAN 2019 qui va se dérouler au Cameroun. Pour l’heure, le Gabon occupe la 3e place du groupe C avec 1 point derrière le Burundi (4 points) et le Mali (6 points), actuel leader.