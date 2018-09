Nigeria : réaction après la démission de la ministre des Finances

Près d’une semaine après la démission de la ministre des Finances Kemi Adeosun, les réactions au sein de la population nigériane restent mitigées.

Certains louent son courage tandis que d’autres la jugent plus sévèrement. L’affaire est partie d’une information balancée sur le site en ligne Premium Time. Selon ce média, l’ex-ministre aurait falsifié son certificat d’exemption au service national pour la jeunesse.

Une information démentie par la concernée, elle-même dit avoir été dupée par d’autres personnes. L’ex-ministre a déclaré qu’elle démissionnait afin de préserver l’intégrité du gouvernement.

“Ils disent regardez ce qu’une femme fait maintenant que nous lui avons donné une opportunité, je pense que c’est un peu égoïste de la part des hommes, que les hommes soient contents de cette situation, nous devrions aussi vérifier si tous les hommes qui occupent ces postes ont été à la NYSC ou à l’université” explique cette Nigériane.

“C’est une chose normale qu’elle a faite en pareille circonstance, mais parce que nous sommes au Nigeria, nous sommes en Afrique où nous voyons des gens l’applaudir, mais elle ne le mérite pas et l’APC nous demande de l’applaudir parce qu’elle a démissionné, nous ne sommes pas censés le faire. On a découvert qu’elle avait un faux certificat de la NYSC et elle devait démissionner, ce n’est pas une chose extraordinaire qu’elle a faite” souligne un autre Nigérian.

Le principal parti d’opposition, le Parti démocratique populaire, a salué la démission de la ministre, mais a réclamé son arrestation immédiate et des poursuites judiciaires à son encontre. Kemi Adeosun était reconnue pour avoir aidé le Nigeria à sortir de la récession.