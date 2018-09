Nigeria-football : Amaju Melvin Pinnick réélu président de la fédération nationale

Il rempile. Amaju Melvin Pinnick a été réélu ce jeudi 20 septembre président de la fédération nationale de football du Nigeria. Une élection qui devrait mettre fin aux querelles et partant épargner le pays d’une exclusion des compétitions internationales.

Ceux qui veulent succéder à Amaju Melvin Pinnick devront attendre la prochaine échéance. Le président de la fédération nigériane de football (NFF) a été reconduit à son poste ce jeudi 20 septembre.

Avec 34 voix Amaju Melvin Pinnick n’a pas eu du mal à damer le pion à ses adversaires. Son poursuivant immédiat Maigari a 8 voix, tandis que Ogunjobi et Okoye ont obtenu respectivement 2 et 0 voix.