Transformer les bouteilles usagées en objets d'art

En Égypte, trois femmes utilisent leurs talents pour produire des œuvres d’art à partir de bouteilles en verre recyclé, ajoutant ainsi une touche raffinée aux accessoires de maison et encourageant les initiatives de recyclage.

Elles utilisent principalement les bouteilles de vin et de bière vides. Ce qui en fait une des plus importantes initiatives visant à réduire la quantité de verre et de bouteilles inutilisées dans les rues, mais également à sensibiliser les consommateurs aux produits recyclés.

“Je prends ces bouteilles et les utilise. Je trouve un moyen de faire en sorte que ces bouteilles soient utilisées en permanence. Pas seulement une décoration, un lustre ou un vase par exemple.”, témoigne Asmaa Kamal, l’une des dessinatrcice et membre de « trois dames vitreuses ». Elle ajoute par ailleurs : “Ce que je fais,c’est de trouver un moyen d’utiliser cette bouteille comme ustensile de table par exemple.”

Nous voulons que les gens sachent que le recyclage est une bonne chose et que nous utilisons de petites choses pour créer de grandes choses.

Asma Kamal et ses associées, Sarah Mohamed et Hajar Assem, commencent leurs conceptions de produits en polissant les bouteilles, en les fondant dans un moule avant de les laisser refroidir.

Le produit final est un accessoire durable pouvant être utilisé comme vase ou objet de décoration domestique.

“Nous voulons que notre entreprise se développe et nous voulons que les gens nous connaissent, avance Sara Mohamed, l’une des membres du groupe. Nous voulons que les gens sachent que le recyclage est une bonne chose et que nous utilisons de petites choses pour créer de grandes choses. Les objets inutiles ont maintenant des usages décoratifs. Nous voulons que les gens connaissent nos produits et nous voulons que notre marque se développe sur le marché.”

Le Caire est une mégalopole de 22 millions d’habitants qui produit une quantité astronomique de déchets chaque jour.

Des initiatives comme celles de ces trois femmes ont non seulement une importance artistique, mais elles permettent aussi de sensibiliser le plus grand nombre aux réflexes du recyclage.