Ouganda : des partisans du député Bobi Wine interdits de rassemblements

Pour la police ougandaise, tout rassemblement lié au retour du député et chanteur Robert Kyagulanyi dit Bobi Wine, sera considéré comme illégal.

C’est demain 20 septembre que Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine devrait rentrer en Ouganda en provenance des États-Unis. Ainsi que l’a souligné le musicien et député ce mercredi 19 septembre sur compte Twitter.

…. I will be received by friends, colleague leaders & artistes. I will then go and see my sick grandmother briefly at Najjanankumbi from where I will head to Kamwokya for lunch with my family (brothers & sisters) before I go to my home in Magere….

BOBI

WINE