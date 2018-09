Football : la Sierra Leone pourrait être exclue des compétitions internationales

En raison des tentatives de destitution de l‘équipe dirigeante de la fédération nationale de football (SLFA) par de la commission nationale anti-corruption (ACC), la Sierra Leone encourt une exclusion des compétitions internationales par la FIFA qui pourrait y voir une ingérence politique.

CAN, Coupe du monde, JO, …. Les athlètes sierra-léonais pourraient être interdits sous peu, de participation à des événements footballistiques internationaux organisés par la Fédération internationale de football association (FIFA).

Une décision qui procède de l’atmosphère qui prévaut en ce moment dans le pays en matière de football. Notamment les menaces de destitution qui pèsent sur certains responsables de l’Association de football de Sierra Leone (SLFA).

Dans une lettre datée de la semaine dernière, la Commission nationale anti-corruption (ACC) a informé Isha Johansen (photo) de sa destitution du poste de présidente de la SLFA, ainsi que son secrétaire général Chris Kamara. L’ACC les accuse d‘être impliqués dans une affaire de trucage de résultats des matches.

« Le personnel de la SLFA a été averti de cesser de travailler avec Johansen et Kamara et de ne pas les autoriser à accéder dans les locaux de la fédération. Quiconque va à l’encontre des ordres fera face à la loi », a déclaré à BBC Sport, Alhassan Kargbo, un responsable de l’ACC.

“Menacés de mort” depuis l’année dernière

Pour sa part, la FIFA dit surveiller la situation dans le pays et se réserve le droit de considérer cette destitution forcée de Johansen comme une ingérence du gouvernement dans les affaires de football.

Les deux responsables déchus rejettent de leur côté ces allégations. Et il ont toujours dénoncé des menaces de mort. « On m’a attribué toutes sortes de qualificatifs stigmatisants et désobligeants. J’ai reçu tellement de menaces de mort. Mais j’y ai résisté et je n’ai pas commis des abus », a déclarait Johansen à Reuters l’année dernière.

« Je veux être un pionnier en matière de bonne gouvernance, d’égalité des sexes et d’inclusion dans le football, pour faire la différence dans le jeu d’un homme », promettait-elle.

