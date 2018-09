Canal de Suez : de nouveaux tunnels en construction

Des travaux pharaoniques pour mettre un terme au casse-tête de la traversée du canal de Suez par les Égyptiens.

Le Caire a lancé le chantier de construction de quatre nouveaux tunnels sous le canal.

L’objectif en est d’accélérer le temps de traversée. Jusqu’ici, il est de plusieurs heures. Il devrait être limité à 4 minutes quand l’ouvrage sera livré.

40.000 véhicules pourront emprunter ce tunnel quotidiennement. Ce tunnel mène au Sinaï et le tunnel à côté de nous mène du Sinaï à Ismaïlia.

Pour Ahmed El Sheikh, chef de chantier : “Le tunnel passe sous le quartier résidentiel d’Al-Osrah, l’ancien et le nouveau canal de Suez et sous l‘île entre les deux canaux. Il a une longueur de six kilomètres, depuis son entrée jusqu‘à sa sortie.”

Pour faciliter la construction de ces voies, le gouvernement égytien a déboursé un milliard de dollars. L’idée est de connecter Ismaila d’une part et Port Said d’autre part à la péninsule du Sinaï.

“Ce projet est considéré comme l’un des plus importants projets nationaux en Égypte, visant à développer le Sinaï et à faciliter le travail dans le secteur de la construction et de l’agriculture. Il nous offre l’opportunité de construire des usines et d’acheminer de la marchandise.”

La principale innovation de cette infrastructure est qu’elle va permettre aux usagers d’utiliser directement leurs véhicules pour circuler dans les tunnels sans être obligés d’emprunter le pont ou le ferry du Canal de Suez.

“40.000 véhicules pourront emprunter ce tunnel quotidiennement, confesse Ahmed El Sheikh. Ce tunnel mène au Sinaï et le tunnel à côté de nous mène du Sinaï à Ismaïlia. Chaque tunnel est doté de deux voies. La limite de vitesse est d’environ 60 kilomètres.”

Les travaux de l’ensemble des quatre tunnels doivent prendre fin selon des sources médiatiques en 2020. Mais ils seront inaugurés dès le 6 octobre 2018 afin de commémorer le 45e anniversaire du début de la guerre des Six jours entre la coalition arabe menée par l‘Égypte et Israël.