Marathon de Berlin : nouveau record du Kényan Kipchoge

Le Kényan Eliud Kipchoge a pulvérisé le record du monde du marathon ce dimanche à Berlin en Allemagne. Le champion olympique en titre du marathon a fait plus d’une minute en moins sur le dernier record qui remontait à 2014, à Berlin.

Kipchoge, 33 ans, considéré comme le plus grand marathonien de l‘ère moderne, a parcouru les 42,195 km du marathon en 2 heures 1 minute et 39 secondes. Le Kényan a effacé ainsi le record de son compatriote, Dennis Kimetto qui avait bouclé la course en 2 heures 2 minutes et 57 secondes.

L’athlète est parti tellement vite qu’il s’est retrouvé seul, au 25e kilomètre, sans concurrent pour l’aider à maintenir le rythme. Mais Kipchoge a tenu jusqu’au bout avec ses trois stimulateurs cardiaques.

Un succès qu’il a tenu à partager avec son entourage et tous ses fans sur son compte officiel Twitter. “Je tiens à remercier mon coach Patrick Sang, mes coéquipiers, ma direction, Nike et NN. Un merci spécial à mes fans pour votre soutien !”

I want to thank my coach Patrick Sang, my team mates, my management, Nike and NN. A special thank you to my fans for your support! pic.twitter.com/uCh2wCh3sQ — Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) 16 septembre 2018

Du côté des dames, c’est sa compatriote Gladys Cherono qui a remporté la course en deux heures 18 minutes et 11 secondes, battant ainsi le duo éthiopien Aga Ruti et Tirunesh Dibaba qui ont terminé respectivement deuxième et troisième.