Football : quelle équipe convaincra Zidane ?

Retour au Real, voyage au Gabon, contrat avec United ou le PSG. À en croire des médias aussi bien africains qu’européens, Zinedine Zidane serait en passe de bondir sur une de ces offres.

Zinedine Zidane va-t-il reprendre du service en tant qu’entraîneur ? Oui, selon le Français. « Je suis certain que, d’ici peu, je retournerai entraîner parce que c’est ce que j’aime et c’est ce que j’ai fait toute ma vie », a récemment confié Zidane.

Mais, quelle équipe nationale devrait-il entraîner ? Rien ne semble définir avec précision l’imminente destination de l’ex-coach du Real Madrid. Toutefois la liste des formations faisant déjà des yeux doux à “Zizou” ne fait que s’allonger au fil des jours.

Et le premier club à rêver d‘être coaché par l’ancien capitaine de l‘équipe de France, semble être Manchester United qui, d’après des médias anglophones voudraient se séparer du Portugais José Mourinho dont les résultats ne sont pas trop intéressants en ce début de saison. « L’ancien manager du Real Madrid, Zinedine Zidane, aurait un regard fixé sur ce qui se passe à Old Trafford et est prêt à intervenir si le conseil de Man Utd décide de limoger Mourinho », rapportait en fin août dernier, The Daily Mirror, un quotidien britannique.

Pas seulement le club anglais. Dans sa patrie, on semble mourir d’envie de voir à l‘œuvre le fils du pays qui a porté la France quand elle a remporté sa toute première coupe du monde en 1998 et sa deuxième coupe d’Europe des Nations en 2000. « Ces dernières heures, le nom de Zidane a notamment circulé du côté du PSG », écrit le10sport.com.

Les Panthères du Gabon rugissent aussi

Des fédérations africaines tiennent elles aussi à jouir de l’expertise de Zidane. Comme le Gabon qui venait de se séparer d’un autre ancien sociétaire du Real Madrid, l’Espagnol, José Antonio Camacho pour insufisance de résultats avec les Panthères du Gabon. Pour le site gabonactu.com, le processus serait en cours, d’autant plus que ce n’est pas « une fake news », une source anonyme de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT).

Et le Real Madrid ? En tout cas, il ne semble pas encore remis du départ de Zinedine Zidane. Et même l’actuel coach se dit très favorable au retour de l’ancien dossard 5 du Real à la casa blanca (maison blanche). « Tout le monde se réjouit quand les grands entraîneurs reviennent entraîner, mais c’est une décision personnelle », lançait récemment Julen Lopetegui.

En deux saisons, Zidane a remporté avec les merengues, trois ligues des champions de suite, deux super coupes d’Europe consécutives, deux trophées du mondial des clubs, un championnat d’Espagne et une super coupe d’Espagne. Ce qui lui a vraisemblablement valu d‘être incorporé dans le cercle des grands entraîneurs. De là à comprendre l’estime dont jouit ces derniers temps, le natif de Marseille issu de parents algériens.

