Au Congo, le vice-président kényan William Ruto vante les atouts du libre-échange

Libre-échange, transfert de technologie et de main-d’oeuvre…. En République du Congo où il a séjourné durant trois jours, le vice-président kényan William Ruto a fait le tour de la coopération entre son pays et le Congo.

Au centre de sa visite, la promotion des échanges intra-africains. C’est d’ailleurs dans ce sens que le vice-président kényan William Ruto a exhorté, lors d’un entretien avec le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso, le Congo à ratifier l’accord de libre-échange continental.

“Nous avons besoin de 22 pays pour le rendre opérationnel … cela renforcera la création d’emplois, exploitera les énormes opportunités de marché et d’investissement sur le continent pour réaliser un développement durable”, a déclaré M. Ruto.

Arrivé mercredi en République du Congo, William Ruto a dans un premier temps assisté à la signature d’un pacte de coopération économique entre le Congo et le Kenya, avant de procéder jeudi à la visite quelques projets d’infrastructures congolaises, notamment dans la capitale Brazzaville.

Chantre du transfert de technologies entre pays africains, le numéro 2 kényan s’est engagé à exporter des travailleurs pour soutenir les secteurs hospitalier, agricole, touristique et faunique du Congo. “Nous nous vantons d’une main-d‘œuvre qualifiée et compétente dans ces domaines et l‘échange de ressources humaines renforcera les relations intra-africaines et stimulera la création d’emplois”, a-t-il ajouté.