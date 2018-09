USA : en Californie, un homme armé tue cinq personnes et se suicide

Les Etats-Unis sont décidément englués dans une vague de violences relative à la circulation des armes à feu. Un homme armé a tué cinq personnes en Californie, avant de retourner son arme contre lui.

L’information émane de la police locale. Les faits se sont déroulés à Bakersfield, petite ville située à environ 150 km au nord de Los Angeles, la capitale de la Californie. Parmi les victimes du pistolero suicidaire, sa propre épouse.

Mark King, policier du comté de Kern : “nous avons six personnes décédées. L’une est le suspect et cinq autres, des victimes.” L’homme en tenue évoque ensuite “un possible drame de violence domestique”.

Le suspect a aperçu le policier qui rentrait dans le commerce et a retourné son arme contre lui.

Les médias sur place racontent que l’homme en question (en compagnie de sa femme) se serait retrouvé dans une entreprise de transports routier. La bas, le tireur se serait disputé avec un homme, qu’il aurait tué par balle avant de tourner ensuite son arme contre sa femme. Toujours selon ces médias, un autre homme venu s’enquérir de la situation aurait lui aussi été abattu par le tireur, qui venait de tuer sa propre épouse.

C’est aux environs de 01 h 19 GMT (17 h 19 locales) que la police a reçu un premeir appel. Elle s’est ensuite rendue sur les lieux où se sont déroulées les premières tueries.

Localisé après une cavale de quelques heures

Mark King explique : “lorsque les adjoints sont arrivés, ils ont trouvé trois victimes d’une fusillade et le suspect s‘était enfui.” Le policier ajoute que deux autres personnes ont fait les frais du tireur enragé à un autre endroit de Bakersfield. Finalement, après une courte cavale, le tueur s’est fait repérer par les hommes en tenue.

“A 17h54, le véhicule (du suspect) a été localisé devant un commerce. Le suspect a aperçu le policier qui rentrait dans le commerce et a retourné son arme contre lui”, fait savoir King. Selon lui, l’homme était en possession d’une arme de poing de gros calibre. Ni son identité, ni celle de ses victimes n’ont pour l’instant été divulguées.

Les Etats-Unis sont pris dans une spirale de violences liée aux armes à feu et qui semble s‘éterniser. D’après les statistiques, il s’agit de la 253e tuerie de masse avec arme à feu dans le pays. Toujours selon ces mêmes statistiques, 40 % des Américains détiendraient des armes à feu à l‘échelle planétaire. Ils ne représenteraient pourtant que 4 % de la population mondiale.

Cette énième tuerie de masse relancera à coup sur le sempiternel débat sur le port d’armes aux Etats-Unis, mettant comme d’habitude face à face les pros et anti-arme à feu.