Jeunes femmes ministres : le Mali au diapason du Zimbabwe et du Botswana

Lundi, Kamissa Camara est devenue la plus jeune femme ministre du Mali où le président Ibrahim Boubacar Kéita entame un second mandat. À seulement 35 ans, la jeune dame à la triple nationalité occupe un des maroquins les plus stratégiques du gouvernement, celui des Affaires étrangères. Elle rejoint ainsi un cercle fermé de jeunes femmes ministres en Afrique.

Diplômée en Économie et Développement international de l’Université Pierre-Mendès-France de Grenoble (France) et en Relations internationales de l’Université Denis-Diderot (Paris), la nouvelle cheffe de la diplomatie malienne a été membre du “Center for African Studies” de l’université de Harvard (Etats-Unis) et a fondé le centre d‘études “Sahel Strategy Forum”.

Mme Camara, 35 ans, se présente sur son site internet comme une “femme américaine, née et éduquée en France par des parents ouest-africains”. En juillet, un mois avant l‘élection présidentielle, elle avait été nommée conseillère diplomatique de M. Keïta.

Kamissa Camara remplace aux Affaires étrangères Tiéman Hubert Coulibaly, qui quitte le gouvernement. Elle fait partie des 11 femmes, sur 32 ministres, qui composent le nouveau gouvernement du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, reconduit à son poste après avoir contribué à la victoire de M. Keïta face à l’opposant Soumaïla Cissé.

Le Zimbabwe et le Botswana aussi

La semaine dernière, c’est le Zimbabwe qui promouvait la jeunesse féminine. Kirsty Coventry, 34 ans, est en effet le nouveau visage du ministère des Sports. Cette championne olympique de natation, présidait jusqu’alors la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO).

Après sa nomination, elle s’est déclaré honorée de servir son pays dans un rôle. “Je continuerai à porter notre drapeau avec fierté et dévouement pour que nous puissions nous rassembler et faire avancer le Zimbabwe”, a déclaré Coventry.

Pour beaucoup de Zimbabwéens, la jeune ministre est la candidate idéale pour représenter la voix des jeunes dans le système gérontocratique de leur pays.

La même satisfaction a prévalu à la nomination en avril dernier de Bogolo Joy Kenewendo, la ministre botswanaise des Investissements, du Commerce et de l’Industrie. Âgée de 30 ans, l‘économiste de formation est ainsi devenue la plus jeune ministre du Botswana, deux ans après avoir été nommée par l’ancien chef d’Etat Ian Khama en tant que membre du Parlement.

À l‘époque, sa nomination a été saluée sur les réseaux sociaux, soulignant le désir de la jeunesse africaine d‘être représentée dans les plus hautes instances de décision sur le continent.