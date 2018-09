En direct : le monde fait ses adieux à Kofi Annan, au Ghana

Du beau monde est attendu ce jeudi à Accra, la capitale ghanéenne, pour rendre un ultime hommage à Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations, décédé le 18 août. Retrouvez dans ce direct les moments forts de ces funérailles nationales auxquelles doivent participer des dirigeants du monde entier, mais aussi des chefs traditionnels.

Suivez la vidéo en direct de la cérémonie

Les journalistes priés de sortir de la salle

Les journalistes présents dans la salle du Centre de conférence d’Accra où se déroulent les obsèques ont été priés de regagner la salle des médias. Seuls les journalistes de la télévision nationale ont été autorisés à rester sur place.

Début de la cérémonie dans un peu moins de 5 minutes

The scene at the venue of the funeral of former UN Secretary General Koffi Annan due to start in under an hour pic.twitter.com/vBuFykgXCP 13 septembre 2018

Les invités convergent vers Accra

07h37 : le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara est déjà en route pour participer aux obsèques qui devraient débuter à 8h30 heure locale (08h30 GMT), et marquer la fin de trois jours de deuil national. Il se rend à Accra en compagnie de son épouse, Dominique.

#prci: Le Chef de l’Etat a quitté Abidjan, ce jeudi 13 septembre 2018, pour Accra (Ghana) où il assistera aux obsèques de M. KofiAnnan , ancien Secrétaire Général des Nations unies. pic.twitter.com/JSPGO8nylZ — Presidenceci (Presidenceci) 13 septembre 2018

*Délégations américaine et canadienne

Les Etats-Unis ont désigné la sous-secrétaire d’Etat Andrea Thompson pour conduire la délégation américaine. Elle rendra hommage aux contributions de Kofi Annan à la communauté internationale. Au Canada, c’est Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie qui conduira la délégation.

Je représenterai le Canada alors que le Ghana et le monde entier diront adieu à #KofiAnnan demain.



L'héritage de l'ancien Secrétaire général de l'ONU est bien réel. Il a été un allié inébranlable dans le travail du ??pour l'interdiction des mines antipersonnel. 1/2 pic.twitter.com/JjNpcUQ4XF — Marie-Claude Bibeau (@mclaudebibeau) 12 septembre 2018

*Le représentant du Burkina déjà sur les lieux

Le ministre des Affaires étrangères Alpha Barry est celui qui portera la voix du Burkina lors de ces obsèques nationales. Il est déjà arrivé à Accra.

Accra (Ghana) ?? -Je suis arrivé ce mercredi soir dans la capitale ghanéenne pour participer jeudi aux obsèques de l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies (ONU) Kofi Annan. Envoyé du Président du Faso rochkaborepf je représente le #BurkinaFaso ?? BurkinaMae #lwili pic.twitter.com/4PEa2BXuDy — Alpha Barry (@AlphaBarry20) 12 septembre 2018

*Le président gambien également attendu

President Barrow Sends Special Delegation to Kofi Annan Funeral



State House, Banjul, 12 th September 2018 – His. Excellency, President Barrow sends a special delegation to Accra, Ghana, to attend the funeral of H.E. Kofi Annan, former United Nations Secretary General. — State House of The Gambia (@Presidency_GMB) 12 septembre 2018

Obsèques nationales

Avant ce jeudi, le Ghana a plongé dans sa pure tradition lorsqu’il a débuté les obsèques nationales du diplomate mardi. Les Ghanéens ont pu rendre hommage à M.Annan et se recueillir devant son cercueil, recouvert du drapeau national, mardi et mercredi.

Pendant deux jours, de longues files de membres de la société civile ou de dignitaires sont venus devant son cercueil, gardé par des militaires, au son de danses traditionnelles et de chants.

Kofi Annan’s immediate family, including his wife Nane Maria and children, Kojo and Ama, listen to tributes to the former UN Secretary General pic.twitter.com/VdvyO91Ujx — Mayeni Jones (@MayeniJones) 12 septembre 2018

A funeral procession from Kofi Annan’s home state of Akwamu arriving at the Accra International Conference Centre where his body lies in state pic.twitter.com/XTtbJCCmpR — Mayeni Jones (@MayeniJones) 12 septembre 2018

Members of the Elders Graça Machel and Gro Brundtland tell the BBC about their pride in Mr Annan’s life’s work. Ms Machel says she still hasn’t come to term with his death pic.twitter.com/HQBIacXQgy — Mayeni Jones (@MayeniJones) 12 septembre 2018

Representatives from Mr Annan’s home state of Akwamu file in to pay their final respects pic.twitter.com/VwgpFGFIAc — Mayeni Jones (@MayeniJones) 12 septembre 2018

Representatives from Kofi Annan’s home state of Akwamu perform funeral rites pic.twitter.com/lahV1hUEjU — Mayeni Jones (@MayeniJones) 12 septembre 2018

I joined other leaders in paying respect and viewing of the body of former UN Secretary General Dr KofiAnnan who shall be buried tomorrow. May his soul forever rest in eternal peace. pic.twitter.com/l43YkQDvyR — Raila Odinga (RailaOdinga) 12 septembre 2018

