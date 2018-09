Chefchaouen, la perle bleue du Maroc

Si vous êtes déjà allé sur pinterest ou instagram, alors vous connaissez tout de la célèbre ville bleue du Maroc, chefchaouen, surnommée : la « Perle bleue du Maroc ».

C’est un endroit magique où vous serez perdu avec votre camera.

Elle est perchée sur les montagnes du rif, et crée un paysage dynamique à son approche, le tout dans une atmosphère éthérée.

Chefchaouen a été fondé en 1471 avec la construction de sa casbah et forteresse (qui protégeait des Portugais). De nombreux Juifs s’y sont installés à l‘époque médiévale et l’Espagne là conquise au début du 20e siècle, donnant une inflexion espagnole toujours présente.

Quelques faits sur le Maroc

C’est le seul royaume qui reste dans la région du Maghreb. La proximité du pays avec l’Europe lui donne une grande influence européenne. C’est le meilleur endroit pour apprécier les environnements et les cultures de l’Afrique et de l’Europe. La cuisine marocaine est très diversifiée.

Elle compte des plats de l’Europe, de la méditerranée et de ses racines berbères. Nous savons tous que la plus grande industrie du film au monde est à Hollywood.

Cependant, ce que vous ne savez pas, c’est que la deuxième plus grande se trouve au Maroc. Entre autres films tournés sur place, on peut compter le prince de Perse, le Sahara et la momie.