À suivre cette semaine, comment le partenariat public-privé a réussi à relancer le secteur du café au Burundi et à mettre en place de nombreuses coopératives.

C’est en 2008 que le gouvernement du Burundi lançait officiellement sa stratégie nationale de relance de la filière café pour la période 2015-2021.

Coût de l’investissement, 81, 2 millions de dollars américains. Et dix ans après, le secteur revit grâce au partenariat public-privé mis sur pied et qui permettra à termes, de produire 30.000 tonnes de café de haute qualité chaque année.

D'autres mouvements de boycott vont frapper certainement d'autres entreprises qui profitent du système, qui profitent de cette concentration des affaires de manière illégale pas tout à fait honorable et pas tout à fait morale.

Maroc : après une manifestation massive, Danone baisse le prix du lait

Dans le sujet central de cette édition, l’entreprise française Danone qui capitule après le mouvement de grève de la population marocaine.

Le groupe renonce à ses marges sur le lait frais pasteurisé, et promet par la même occasion une plus grande transparence de la collecte à la commercialisation.

Conséquences et futures relations entre consommateurs et entreprises selon Aboulaarab Abdennabi, analyste et chroniqueur économique, également enseignant-chercheur à l’université internationale mundiapolis à Casablanca au Maroc.