A 51 ans, George Weah rechausse ses crampons pour un match amical

Le temps de 90 minutes, George Weah, actuel président du Liberia a flirté avec ses anciennes amours : le football. C‘était ce mardi, à l’occasion d’un match amical contre le Nigeria.

A 51 ans, le chef de l’Etat du Liberia était sur la liste du coach Thomas Kojo lors du match officiel contre le Nigeria, à Monrovia, la capitale du Liberia. Une rencontre disputée en l’honneur de l’ancien footballeur ; son maillot 14 a été retiré par la fédération du Liberia.

Et de l’avis des médias locaux, l’ancien sociétaire de Monaco, du PSG ou encore de l’AC Milan n’a rien perdu de sa classe. Il a gardé quelques gestes qui l’ont porté au sommet du football mondial, notamment en 1995 lorsqu’il a été couronné meilleur joueur de l’année. L’endurance, également, ne s’est pas complètement éteinte. L’ancien attaquant star a disputé la rencontre jusqu‘à la 79è minute, où il est sorti de la pelouse, sous les ovations du public.

Le Liberia s’est tout de même incliné face au Nigeria sur un score de 1-2.

Néanmoins, cette rencontre de gala tombe à pic pour le chef de l’Etat libérien qui vient ainsi redorer son blason après une polémique qui a entouré la décoration de son ex-coach à Monaco, le Français Arsène Wenger.

President George Weah of Liberia at age 51 ?? takes a free kick and tries a few trick on NGSuperEagles defence. You are never too old to fulfil a dream.??? pic.twitter.com/oXqOEBfsgi — Jide Ladipo (JideDGreat) September 11, 2018

President George Weah’s old team mate James Debbah is also on the pitch for the Lone Star.

Expectedly every touch of the ball by Weah is greeted with loud cheers and applause. — ?? Super Eagles (@NGSuperEagles) 11 septembre 2018

I’m watching him run round this pitch and it’s finishing me — Kome (@KahunaKome) 11 septembre 2018