20 ans après, l'Ethiopie et l'Erythrée rouvrent leur frontière commune

Le spectaculaire dégel diplomatique enclenché par l’Ethiopie et l’Erythrée vient de connaître un nouveau point d’orgue ce mardi. Les deux pays ont rouvert à la circulation leur frontière commune. Cela n‘était plus arrivé depuis au moins deux décennies.

Un nouveau départ pour les populations éthiopienne et érythréenne. Elles sont désormais libres de parcourir les deux pays. “Le président Isaias Afwerki et le Premier ministre Abiy Ahmed ont officiellement inauguré aujourd’hui le point de passage de Debay Sima – Burre entre deux nos pays pour la connectivité routière. Les deux dirigeants arriveront prochainement à Asmara et inaugureront également le point de passage Serha – Zalambesa lors d’une cérémonie similaire”, a écrit sur son compte Twitter le ministre érythréen de l’Information, Yemane Meskel.

Lundi, la presse locale annonçait des opérations de déminage dans la région en vue de la réouverture des frontières qui intervient dans la foulée de la célébration du Nouvel An éthiopien ce mardi. Des festivités que comptent célébrer, main dans la main, l’Ethiopie et l’Erythrée.

Dans le cadre de commémorations anticipées, les deux dirigeants étaient d’ailleurs lundi avec des membres de leurs forces armées, au Front Bure, à la frontière érythréenne. Tout un symbole pour les deux pays.

Cet endroit fut en effet la quintessence du conflit frontalier qui les a opposés durant deux décennies, faisant plus de 80 000 morts. Mais l’arrivée aux affaires du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en avril a radicalement amenuisé les tensions entre les deux pays. L’Ethiopie s’est en effet engagée à respecter pleinement l’accord de paix qui a mis fin au conflit.

Depuis, leurs ambassades ont rouvert, les lignes téléphoniques ont été rétablies, de même que les vols commerciaux entre les capitales. L‘Éthiopie, une des économies les plus dynamiques d’Afrique, et l’Érythrée, l’un des pays les plus fermés du monde, planifient en outre une coopération au développement, en particulier autour des ports de la mer Rouge en Érythrée.

Face aux milliers de spectateurs réunis lundi dans la capitale Addis-Abeba pour les festivités du Nouvel An éthiopien, le Premier ministre Abiy a déclaré qu ’« à présent, les Éthiopiens et les Érythréens prospéreront ensemble et marcheront à l’unisson. … Les cinq derniers mois ont apporté espoir et réconciliation.”

Une réconciliation chaleureusement accueillie par la communauté internationale et qui a provoqué une série de nouveaux dégels dans la fragile région de la Corne de l’Afrique ; l’Érythrée ayant repris ses relations diplomatiques avec la Somalie et le petit Etat stratégique de Djibouti.

PM Abiy Ahmed and President Isaias Afwerki are visiting Bure Front along Ethio-Eritrea border to celebrate the New Year with members of the Ethiopian & Eritrean Defense Forces following the full normalization of the relations between the two countries. #Ethiopia #Eritrea pic.twitter.com/Z9C4QkNsPM — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) 11 septembre 2018