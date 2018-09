Les bi-nationaux qui osent le retour en Afrique [Football Planet]

Après le retour de Geoffrey Kondogbia et de Saido Berahino d’Europe, de plus en plus de joueurs bi-nationaux optent pour les équipes africaines pour une carrière internationales. Nous avons des joueurs comme Pierre Emerick Aubameyang au Gabon, Kevin Prince Boateng au Ghana et Wilfried Zaha en côte d’ivoire. Est ce une nouvelle tendance ? Nous avons discuté de ce retour au pays natal des joueurs bi-nationaux avec Nuhu Adams, journaliste sportif dans ce numéro de football planète.