Cameroun : l'ambassadeur de Russie blessé par deux bandits

L’ambassadeur de Russie au Cameroun a été blessé le dimanche 9 septembre dernier à Yaoundé. Les auteurs seraient toujours en cavale.

Une promenade de santé qui a bien failli envoyer dans l’au-delà Anatoly Bashkin. Selon une lettre de l’ambassade russe rendue publique ce lundi 10 septembre sur Twitter par une journaliste camerounaise, l’ambassadeur de Russie au Cameroun aurait été attaqué le 9 septembre par deux bandits.

Russian Ambassador to Cameroon assaulted at Mont Febe

-urges a probe



The Russian Ambassador to Cameroon, Anatoly Bashkin has called on the govt to investigate and apprehend 2 armed bandits who attacked him as he sojourned at Mont Febe Hotel in Yaounde?https://t.co/tWmrO6XLZc pic.twitter.com/5Qnp28NBNg