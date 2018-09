Somalie : au moins quatre morts dans l'attaque d'un bâtiment gouvernemental

Un bâtiment gouvernemental de nouveau la cible de militants extrémistes en Somalie. L’attaque perpétrée ce lundi par un kamikaze contre le quartier général du district de Hodan a fait au moins six morts et plus d’une dizaine de blessés.

Le Kamikaze s‘était embourbé dans un véhicule chargé d’explosifs avant de foncer aux portes du bâtiment, sis dans la capitale Mogadiscio. Selon l’Associated Press, les victimes comptent principalement des employés du district et des forces de l’ordre. Mais le nombre de victimes pourrait augmenter, a prévenu le directeur du service privé d’ambulance Amin.

Cette attaque est la deuxième du type commise contre un bâtiment gouvernemental ce mois-ci en Somalie. Le 2 septembre, une autre avait visé, cette fois, le quartier général du district de Howlwadag. Six personnes en sont mortes, dont deux enfants.

Les attaques à la voiture piégée ou à la bombe sont généralement revendiquées par le groupe extrémiste Al-Shabaab qui a juré la perte du gouvernement somalien. En octobre 2017, le groupe s‘était toutefois gardé de revendiquer un attentat qui a fait 512 morts et dont l’accusent les autorités.

La multiplicité des attaques perpétrées jusque dans la capitale légitime les craintes sur les capacités de l’armée somalienne à prendre le relai de la Mission de l’Union africaine en Somalie (Amisom) pour la sécurisation du pays. Les troupes somaliennes étaient censées en prendre le contrôle dans les prochains mois, mais l’ONU a décidé de retarder le retrait définitif de l’Amisom jusqu’en décembre 2021 afin de mieux les préparer.