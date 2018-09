La Grande-Bretagne veut libéraliser le commerce avec le Kenya après le Brexit '' May ''

La Grande-Bretagne s’est engagée à poursuivre le libre-échange avec le Kenya après son départ de l’Union européenne, a déclaré jeudi la Première ministre Theresa May lors d’une visite à Nairobi.

L’annonce de May est intervenue alors que la chef du gouvernement de la grande Bretagne effectuait la troisième étape de sa tournée en Afrique et au cours de laquelle elle a émis le souhait de voir la Grande-Bretagne devenir le plus gros investisseur du continent africain en dehors des pays du Groupe des sept.

‘‘Alors que la Grande-Bretagne se prépare à quitter l’Union européenne, nous nous engageons pour une transition en douceur qui assure la continuité de nos relations commerciales avec le Kenya, en veillant à ce que le Kenya conserve son accès libre au marché britannique.’‘

La Grande-Bretagne est le plus grand partenaire commercial du Kenya.

Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il se félicitait de l’assurance que les exportations kényanes en franchise de droits continuent après le Brexit et que son pays prépare une mise en place d’un système économique visant à augmenter les exportations.

Il a également indiqué que deux accords signés jeudi – l’un pour renforcer la coopération militaire, l’autre pour que la Grande-Bretagne rende les avoirs et le produit de la corruption au Kenya – indiquaient clairement les liens étroits entre son pays et son ancienne puissance coloniale.

Margaret Thatcher a été la dernière Première ministre britannique à se rendre au Kenya en 1988.

REUTERS