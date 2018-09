Crash d'avion : Au moins 19 personnes tuées au Soudan du Sud

Au moins dix-neuf personnes sont mortes au Soudan du Sud dimanche après le crash d’un petit avion transportant des passagers de l’aéroport international de Juba vers la ville de Yirol, selon l’Associated Press (AP)

L’avion commercial s’est écrasé dans un lac dans le centre du pays, quelques minutes après son décollage. Parmi les victimes, trois survivants dont un enfant de 6 ans, un homme d’age adulte et un Européen actuellement hospitalisé dans un état grave, relate l’Associated Press (AP) se référant à des responsables locaux.

L’avion, qui transportait 23 personnes, s’est écrasé dans la ville de Yirol (centre) au moment de l’atterrissage, a déclaré le régional de l’information, Taban Abel Aguek.

“Le nombre de morts confirmés est de dix-neuf et quatre personnes ont survécu”, a-t-il ajouté. Deux enfants font partie des survivants ainsi qu’un ressortissant italien.

L‘évêque anglican de Yirol, Simon Adut, fait partie des morts.

Le pilote, le copilote, un membre du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), un Ougandais qui dirige une clinique à Yirol et deux officiers de l’armée font également partie des morts confirmés.