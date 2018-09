Burkina : le président Kaboré promet d'éradiquer les attaques jihadistes

De nouvelles “dispositions sécuritaires” pour “éradiquer le fléau” des opérations jihadistes ont été annoncées samedi par le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, au lendemain d’une série d’attaques ans l’est du pays qui a fait une vingtaine de morts en un mois.

“Il est important que nous reprenions l’initiative sur l’Est (…). Sans rentrer dans les détails des opérations que nous mènerons, je voudrais rassurer (sur le fait) que des dispositions seront prises pour non seulement éradiquer ce fléau (…) mais également neutraliser définitivement ceux qui, tous les jours, contribuent à tuer des Burkinabè”, s’est ainsi exprimé le chef de l‘état après une réunion de cinq heures du Conseil supérieur de la défense nationale dont c‘était la deuxième session.

La ‘‘situation sécuritaire préoccupante au Burkina Faso, en particulier dans la zone de l’Est’‘ a été examiné par les militaires a-t-il ajouté.

"Force doit rester à l'État. Les forces de défense et de sécurité vont travailler à reprendre cette zone tout en continuant a sécuriser les zones du Sahel et des zones également du Sud-Ouest où nous avons également subi un certain nombre d'attaques".