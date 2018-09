Malabo menace des compagnies pétrolières

La Guinée équatoriale menace de mettre fin aux contrats d’exploitation de certaines compagnies pétrolières , rapporte l’agence d’information économique Bloomberg.

Dans le collimateur : TechnipFMC Plc, Subsea 7 SA et Schlumberger Ltd.

Il leur est reproché de ne pas se conformer à la législation en matière de formation et d’emploi, a déclaré sous anonymat un responsable gouvernemental.

Dans un communiqué Schlumberger a dit être disposé à travailler étroitement avec le ministère des Mines et des hydrocarbures pour une conformité totale avec la législation.

Reaction similaire pour Subsea 7 qui dit «travailler en étroite collaboration avec les autorités pour s’assurer du respect de la réglementation .

Depuis 2014 , la réglementation en Guinée équatoriale oblige les compagnies pétrolières à renforcer les capacités des entreprises locales notamment.

La Guinée équatoriale a produit l’an dernier en moyenne , selon les données de BP Plc 199 000 barils de pétrole par jour . Membre de l’OPEP depuis 2017, Malabo souhaite renforcer les activités de forage pour booster sa production pétrolière.

De loin sa principale source de revenus.