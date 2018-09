La Gambie s'excuse auprès de la Chine pour ses relations avec Taïwan

Les relations diplomatiques avec Taïwan, une période que la Gambie veut vite oublier. C’est en tout cas ce que le chef de l’Etat gambien Adama Barrow a fait savoir à son homologue chinois Xi Jiping qui le recevait cette semaine à l’issue du forum Chine-Afrique.

En 2016, la Gambie a renoué les liens avec la Chine après avoir rompu toute diplomatie avec Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté. Deux autres pays africains en ont depuis fait de même, São Tomé et Príncipe et le Burkina Faso.

Face aux autorités chinoises Adama Barrow a déclaré que son pays a eu tort de maintenir des relations avec Taïwan estimant qu’avec la Chine, son pays serait plus exposé à un développement accéléré. “La Chine nous a aidé à améliorer les communications, les routes et les conditions de transport, des choses que nous voulions faire au cours des années passées mais qui était impossible”, a-t-il affirmé.

Depuis des années, la Chine et Taïwan se livrent à une guerre d’influence. En Afrique, la Chine a remporté haut la main ce face-à-face à coups de méga projets de développement et d’infrastructures. Le royaume d’eSwantini – anciennement connu sous le nom de Swaziland – demeure à ce jour le seul allié africain de l‘île, tandis qu’elle n’en compte plus que 17, dont la plupart sont des pays pauvres du Pacifique et de l’Amérique centrale.