US Open: neuvième finale pour Serena Williams

Il lui aura fallu 66 minutes, à peine pour se qualifier …Un an après sa maternité, Serena Williams s’est qualifiée pour sa 9ème finale de l’US Open.

En demi-finales jeudi, la cadette des soeurs Williams a surclassé la Lettonne Anastasija Sevastova en à peine plus d’une heure (6-3, 6-0). Pour le trophée, elle affrontera la japonaise Naomi Osaka.

“C’est vraiment incroyable. Il y a un an, je me battais littéralement pour ma vie à l’hôpital après avoir eu mon bébé”, a rappelé Serena, qui avait connu de sérieuses complications après son accouchement en septembre dernier. “Tout a mal tourné”, avait-elle résumé en janvier dans une interview au magazine Vogue, en s’exposant sur la couverture avec sa fille Olympia. Découverte de caillots de sang dans les poumons – alors qu’elle avait déjà fait une embolie pulmonaire en 2011 -, cicatrice de césarienne rouverte à cause de fortes quintes de toux, hématome à l’abdomen: la joueuse aux 23 couronnes en Grand Chelem avait été contrainte de rester alitée six semaines.

Une finale qui sonne comme un symbole pour Serena Williams, qui n’est plus qu‘à une marche de l’exploit à l’US Open. A bientôt 37 ans, elle est aux portes d’un 24e sacre majeur qui lui permettrait d‘égaler le record absolu de titres en Grand Chelem, détenu jusqu‘à présent par l’australienne Margaret Court.