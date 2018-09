Les Égyptiens réagissent sur le conflit entre Salah et sa fédération

Mohamed Salah, de retour en Egypte pour les qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), a déjà remporté un match, contre sa fédération qui fait acte de contrition après une drôle de guerre des nerfs.

Les Pharaons affrontent le Niger samedi au stade Borg al-Arab d’Alexandrie, dans le cadre des qualifications pour la CAN-2019. C’est le premier match de l’Egypte depuis le Mondial en Russie, marqué par un échec sportif.

Salah et son agent ont critiqué publiquement la fédération pour ne pas avoir répondu à leurs demandes de garanties en termes de sécurité, d’organisation et de droits d’image.

“Il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. De nombreux responsables doivent partir et être remplacés par des gens plus compétents. En ce moment, nous sommes au plus bas niveau parmi les pays arabes.”, révèle Mohsen Hashem, un seveur de 28 ans.

De son côté, Youssef Hassan (65 ans), propriétaire d’un garage estime que : “Il (Salah) a des exigences, même si elles sont un peu élevées. Mais d’un autre côté, il a créé un boom touristique que nous ne pouvions espérer. C’est déjà beaucoup que le nom de l’Egypte soit devenu connu dans le monde entier. Beaucoup de gens ne connaissaient pas l’Egypte, Mo Salah a apporté une révolution.”

L’EFA (Fédération égyptienne de football) a été accusée à plusieurs reprises d’avoir illégitimement exploité le visage de Salah à des fins commerciales sans son autorisation.