Les relations Chine-Afrique en question

*Coopération économique sino-africaine, Pekin promet 15 milliards de dollars d’aide publique non remboursable lors du septième sommet entre le géant économique et le continent, mais pour quelle contrepartie*

Avec un volume d‘échanges commerciaux estimés à 170 milliards de dollars en 2017, la Chine qui est aujourd’hui le plus grand partenaire de l’Afrique ambitionne de s’implanter d’avantage sur le continent. Plusieurs points de son carnet de route ont été présentés par le président chinois à l’occasion du septième sommet Chine-Afrique tenu à Beijing.

À suivre, les explications et opinions de Dogad Dogoui, président de la plateforme Africa SMB Forum.

À qui profitent les 170 milliards de Dollars US d’échanges commerciaux ? Et quelle est la part au bénéfice de la croissance inclusive et de l’emploi en Afrique ?