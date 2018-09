Kenya : un Chinois arrêté pour avoir traité le président Kenyatta et son peuple de singes

Un homme d’affaires chinois a été arrêté au Kenya après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo où il compare les Kenyans et leur président Uhuru Kenyatta à des “singes”, a déclaré jeudi le service de l’immigration de Nairobi.

Le ressortissant chinois, identifié comme Liu Jiaqi, va être expulsé. “Son permis de travail a été annulé et il va être expulsé pour racisme”, a précisé l’immigration kényane sur son compte Twitter. Dans une vidéo de deux minutes et demi partagée sur Twitter et ailleurs, l’homme, qui semble se disputer avec un de ses employés, profère une série d’insultes racistes.

“Tous, tous les Kényans… comme un singe, même Uhuru Kenyatta. Tous”, l’entend-on dire. Après la suggestion d’un employé de “rentrer en Chine”, l’homme d’affaires réplique de plus belle en (mauvais) anglais : “Ce n’est pas ma place ici. Je n’aime pas cet endroit, des gens comme des singes, je n’aime pas leur parler, ça sent mauvais, et pauvres et stupides, et noirs. Je ne les aime pas. Pourquoi pas (comme) les Blancs, comme les Américains”?

Liu Jiaqi is a classic example of that visitor that comes to your house, eats your food, sleeps in your house… you name it. He finally slaps you and spits at you. You are almost helpless because you owe his dad Money. he heee shida kweli kweli #DeportTheRacistChinese pic.twitter.com/FPit7UGn52