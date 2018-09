Afrique du Sud : l'ANC favorable aux compensations des terres

La réforme agraire en Afrique du Sud se précise de plus en plus, sous les auspices de l’ANC, le Congrès National Africain – le parti au pouvoir.

Dans un entretien à nos confrères de Bloomberg TV, Enoch Godongwana, chef du comité de transformation économique du Congrès national africain, a défini les contours de la réforme agraire.

Pour ce cadre de l’ANC, la saisie de terres sans indemnisation concerne principalement “la redistribution des biens inutilisés et sous-utilisés et pourrait permettre un paiement équitable dans certains cas.”

Une démarche qui tranche avec la position du parti des Combattants pour la liberté économique, plutôt favorable à des expropriations sans compensation.

“Le gouvernement va identifier les terres qui ne sont pas utilisées et suivre un processus de consultation avant d’exproprier dans les limites de la Constitution et de l‘état de droit”, d’après Enoch Godongwana.

Une démarche à même d’apaiser les investisseurs et même le Royaume -Uni. La Première ministre Theresa May, lors de sa récente visite en Afrique du Sud, s‘était montrée favorable à une réforme agraire légale, transparente et respectant une démarche démocratique.

Reste maintenant à implémenter ce vaste chantier, par ailleurs très sensible, dans un pays aux disparités économiques ancrées par des décenies d’apartheid.