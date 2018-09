Afrique : exploiter le filon de l'édition

Avec une population estimée à 1,2 milliards d’habitants d’après les Nations unies, environ 300 millions d’africains sont scolarisables.Mais avec le taux de scolarisation encore bas autour de 33 % c’est près de 125 millions de jeunes africains qui vont à l‘école.

Un enjeu de taille pour le marché de l‘édition qui est à même de représenter d’après les calculs de certains éditeurs d’Afrique centrale , un marché d’un peu plus de 125 milliards de F CFA , environ 220 millions de dollars par an . C’est plus de 3,6 fois l’aide que la Chine vient de promettre pour aider au developpement du continent pour les 3 prochaines années.

Mais cette manne échappe encore à l’Afrique qui fait la part belle aux multinationales, d’après Daniel Nadjiber, editeur et enseignant d‘édition à l’ESSTIC de Yaoundé.