[Photo] Sommet Chine-Afrique : la partition des premières dames d'Afrique

Elles ont accompagné leurs époux au 3è sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) qui s’est ouvert hier pour se clôturer ce mardi 4 septembre à Pékin.

Mais, même si elles ne participent pas aux discussions entre leurs maris et le président Xi Jiping, ces femmes des dirigeants africains ont tenu à jouer leur part de partition.

L’épouse du président nigérian Muhammadu Buhari a révélé qu’elle et ses compatriotes ont assisté à une réunion sur la prévention du sida en Chine et en Afrique présidée par Peng Liyuan, première dame de la Chine.

« J’ai également eu le plaisir de rencontrer d’autres premières dames africaines. Je crois qu’ensemble, nous pouvons inverser la tendance du VIH/Sida en Afrique », a écrit Aisha Buhari sur sa page Twitter.

First Lady Margaret Kenyatta arrives in Beijing, China ??where she will attend a Conference on AIDS Prevention and Control as well as deliver a keynote address on behalf of the East African region. #ChinaAfrica #FOCAC2018 pic.twitter.com/5JFugurAGu