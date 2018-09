L'Afrique sous le prisme du LagosPhoto Festival [This is Culture, TMC]

Depuis 9 ans maintenant, le “LagosPhoto Festival“ accueille un mois durant, des expositions, ateliers, et conférences débat autour de la photographie, avec un accent particulier sur la diversité artistique africaine mais aussi sur les talents locaux.

Cette année le festival explore la manière dont le passé, le présent et l’avenir se rencontrent, à travers la thématique “Time has gone”, qui exprime l’urgence du temps qui passe.

La 9ème édition ouvrira ses portes du 27 octobre au 15 novembre prochains. Plus de 25 photographes et artistes visuels viendront de Madagascar, du Ghana, de la Tunisie ou encore d’Allemagne, y confronter leur vision du temps qui passe et qui presse.

Et pour les photographes de documentaire qui souhaitent soumettre leur portfolio pour le prix du meilleur Portfolio du LagosPhoto Festival, et potentiellement devenir contributeur pour le National Geographic, avec une récompense de 5000 dollars à la clef, vous pouvez-envoyer votre travail en format PDF à LPreview@africanartists.org.

Vous avez jusqu’au 10 octobre. Le concours est ouvert à tous les photographes africains et dans la diaspora.